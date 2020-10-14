Прямой эфир

Песков оценил возможность заморозки ядерных арсеналов России и США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пока говорить о договоренностях на высоком уровне между Россией и США о замораживании ядерных арсеналов рано. Об этом в среду, 14 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дело выборов: что мешает России и США договориться о СНВ-III
Прошедшие в Хельсинки консультации стали заключительными перед избранием президента Соединенных Штатов

«Действительно на этот счет ведутся контакты, на экспертном уровне, на высоком уровне, между тем пока не говорим о достижении договоренностей», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что позиция России по данному вопросу хорошо известна, и добавил, что «никаких договоренностей железо-бетонных нет».

Накануне спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что стороны достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, США продлят договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) если Россия заморозит размеры ядерного арсенала.

В МИД РФ в тот же день назвали подобные заявления бредом.

При этом ранее американская сторона ключевым условием достижения договоренностей называла участие Китая.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020