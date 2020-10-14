Песков оценил возможность заморозки ядерных арсеналов России и США

Пока говорить о договоренностях на высоком уровне между Россией и США о замораживании ядерных арсеналов рано. Об этом в среду, 14 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно на этот счет ведутся контакты, на экспертном уровне, на высоком уровне, между тем пока не говорим о достижении договоренностей», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что позиция России по данному вопросу хорошо известна, и добавил, что «никаких договоренностей железо-бетонных нет».

Накануне спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что стороны достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, США продлят договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) если Россия заморозит размеры ядерного арсенала.

В МИД РФ в тот же день назвали подобные заявления бредом.

При этом ранее американская сторона ключевым условием достижения договоренностей называла участие Китая.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.