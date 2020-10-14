В Кремле прокомментировали ход дела Сафронова

Существует ряд ограничений, которые не позволяют придавать широкой огласке детали дела советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил в среду, 14 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что это дело вызывает повышенный интерес у коллег по цеху Ивана Сафронова, нас также волнует судьба Ивана, вместе с тем специфика дела и ряд ограничений, которые обусловлены спецификой, не позволяет придавать все детали этого дела широкой огласке», — сказал представитель Кремля.

Песков также призвал дождаться результатов расследования и вердикта суда.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Следствие считает, что его с 2012 года завербовали спецслужбы Чехии, а три года назад он якобы получил задание и передал этой стране данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал своей вины и отказался от сделки со следствием. До 6 сентября он должен был оставаться под арестом в СИЗО «Лефортово», но 2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия на три месяца, до 7 декабря, продлил его арест. Защита планирует обжаловать это решение.

Сафронов также должен пройти психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

2 сентября адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов сообщил журналистам, что больше не сможет подробно комментировать ход расследования дела.

«Я теперь несколько ограничен в свободе слова», — сказал он.

До назначения советником главы «Роскосмоса» Сафронов работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».