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Песков назвал условие для обращения Путина к нации по ситуации с COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 октября ответил на вопрос «Известий» о том, обратится ли глава государства к нации в очередной раз по ситуации с коронавирусом в стране.

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Песков отметил, что президент России Владимир Путин выступит с обращением, если посчитает нужным.

На данный момент информации о новом выступлении нет.

12 октября Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза России, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций.

6 октября президент России заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции еще не отступила, при этом страна готова к любому развитию эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Путин поблагодарил парламент страны за напряженную, но эффективную работу на фоне пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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