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Петербургскому «Зениту» засчитали техническое поражение в Евролиге

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Петербургскому баскетбольному клубу «Зенит» присуждены технические поражения (0:20) в матчах регулярного сезона Евролиги против испанских «Басконии» и «Валенсии», сообщается на сайте турнира в среду, 14 октября.

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В сообщении говорится, что матчи должны были состояться 13 и 15 октября соответственно, однако в воскресенье «Зенит» объявил, что основная команда клуба ушла на карантин после выявления новых случаев заражения коронавирусом.

Положительные результаты тестов на COVID-19 были выявлены у шестерых игроков, троих тренеров и одного массажиста. Все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии, заверили в клубе.

Также накануне стало известно о переносе матча регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который должен был пройти 19 октября в Москве.

Также с 25 октября из-за обнаружения COVID-19 у игроков была перенесена игра УНИКС–«Енисей».

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