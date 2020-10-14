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Авиабомба взорвалась в гавани польского города при разминировании

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Авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась при разминировании в гавани польского города Свиноуйсьце. Саперы пытались выжечь взрывчатку из снаряда при температуре ниже порога детонации. Но заряд взорвался. Специалисты не исключали такого развития событий, поэтому работали на удалении. Никто из них не пострадал. До начала разминирования из порта Свиноуйсьце эвакуировали 750 человек.

Английская авиация сбросила бомбу Tallboy на немецкие суда в 1945 году. Снаряд массой 5,4 т лежал на глубине 12 м. Tallboy считалась самой большой неразорвавшейся бомбой времен Второй мировой.

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