Россияне оценили соблюдение санитарных норм на продуктовых рынках

36% респондентов уверены, что продавцы на российских рынках плохо соблюдают санитарные нормы. Об этом свидетельствуют данные кулинарного сервиса Hi-chef, оказавшиеся в распоряжении «Известий» в среду, 14 октября.

По сведениям аналитиков, 61% россиян предпочитают покупать продукты на рынках и ярмарках выходного дня, при этом треть из них (35%) делают там покупки один раз в неделю.

В то же время 36% россиян уверены, что продавцы на рынках плохо соблюдают санитарные нормы, 29% не доверяют качеству местных продуктов, ровно столько же рассказали, что на рынки неудобно добираться и 28% не любят расплачиваться безналичным способом.

Вместе с тем чаще всего посетители рынков покупают там овощи и фрукты — 87% опрошенных. 46% выбирают мясо, 36% доверяют местным молочным продуктам, 32% закупаются рыбой и морепродуктами и 30% приобретают птицу.

Средний чек похода на рынок или ярмарку составляет от 500 до 1 тыс. рублей — так ответили 26%. До 1,5 тыс. рублей тратят 20%, 18% укладываются в сумму до 2 тыс. рублей.

10 октября стало известно, что в Москве за неделю была приостановлена деятельность свыше 30 предприятий торговли за нарушение санитарных норм, в том числе и тех, которые были установлены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, на прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России во время ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением коронавируса, снизилась почти в два раза по сравнению со среднемноголетними показателями.