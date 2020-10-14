Лавров оценил перспективы отношений Москвы и Вашингтона после выборов в США

Российско-американские отношения кардинально не изменятся после выборов в США. Об этом 14 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Он отметил, что прагматизм в отношениях с США остается частью политики России. По его мнению, страны во многих позициях имеют одинаковые точки зрения. Кроме того, есть устойчивые связи и каналы по линии военных.

«США — это все-таки самая мощная страна. Но эта страна не может решать ни один вопрос дня в одиночку. Они пытаются, но эта инерция утихает <…> Обе партии сейчас в США говорят, что русские хотят привести своего конкурента к власти. Но главное — что наши отношения не изменятся», — приводит «Комсомольская правда» слова Лаврова.

Он добавил, что президент России Владимир Путин сказал, что Москва будет сотрудничать с той администрацией, которая получит поддержку американского народа, и в этом заключается принципиальная позиция Российской Федерации.

На прошлой неделе директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков обратился к США с призывом перестать следовать концепции «мира с опорой на силу», пишет «Газета.ру».

Посол США в России Джон Салливан 2 октября отметил, что в долгосрочной перспективе отношения между Вашингтоном и Москвой смогут наладиться, однако на это могут уйти годы.

В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам лучше иметь хорошие отношения с Россией и другими странами.

Выборы главы Белого дома назначены на 3 ноября.