Президент РАН Александр Сергеев заявил, что результаты тестов вакцины, которую создали в Научном центре имени Чумакова, обнадеживают. Глава РАН подчеркнул, что у участников исследования даже нет субфебрильной температуры в диапазоне 37–38 градусов. В Новосибирске разрабатывают третью российскую вакцину от COVID-19. В основе препарата — обработанный SARS-CoV-2. Вирус не вызовет заболевания, но спровоцирует иммунный ответ организма. Испытания препарата начались неделю назад. Через месяц ученые рассчитывают закончить вторую фазу тестов.