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Лавров обвинил Запад в создании поводов для сдерживания России

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Запад не ищет, а сам создает причины для сдерживания Российской Федерации. Такое мнение выразил во время интервью 14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Поводов, чтобы сдерживать наше развитие, Западу искать не надо: он создает их сам», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Лаврова.

Он добавил, что Москва перестает судить о себе по оценкам, которые дает Запад.

Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 13 октября после переговоров с Лавровым заявил, что Евросоюз хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией и расширять сотрудничество.

В то же время Лавров отметил, что, если европейские государства не будут поддерживать взаимоуважительный диалог, Россия прекратит общение с Евросоюзом, пишет «Газета.ру».

По его словам, странам, задающим тон в Евросоюзе, следует отказаться «от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках диалога».

Депутат Европарламента Тьерри Мариани в свою очередь подчеркнул, что, вводя безосновательные санкции, Евросоюз ведет опасную игру с Россией, которая в итоге обернется против него же.

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