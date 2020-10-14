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ФМБА запатентовало препарат для лечения COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало лекарственный препарат для лечения COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 14 октября.

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«По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой <...> разработан инновационный лекарственный препарат на основе механизма РНК-интерференции, обладающий прямой противовирусной активностью в отношении новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лекарственный препарат, представляющий собой комбинацию синтетических микро-РНК (миРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса по принципу комплементарности, «выключает» его активность и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания.

В настоящее время завершена серия доклинических исследований, подтвердивших прямое противовирусное действие препарата как в культуре клеток, так и с использованием модели лабораторных животных, говорится в публикации. В ходе экспериментов подтвердилась безопасность и действенность препарата.

«В перспективе предусмотрены две формы введения препарата — интраназальная (капли в нос) — для постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции, и ингаляционная — для лечения инфицированных», — рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Теперь же препарат ожидают клинические исследования, сообщила она. Для получения разрешения на это агентство обратится в российский Минздрав.

Информацию о регистрации препарата подтвердили в Роспатенте.

В начале августа ФМБА запатентовало препарат от коронавирусной инфекции, который может смягчить или предотвратить цитокиновый шторм.

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