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Пожилой мужчина погиб при пожаре в Ленинградской области

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В Приозерском районе Ленинградской области в результате пожара погиб пожилой мужчина. Еще пять человек, в том числе ребенок, были эвакуированы.

По информации ГУ МЧС по региону, пожар возник в ночь на среду, 14 октября, в 00:03 в доме на улице Академической в поселке Сосново. В одной из квартир выгорела обстановка на площади 6 кв. м.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах, из горящей квартиры вынесли мужчину 1959 года рождения. Он отравился угарным газом, спасти его не удалось. Из соседних квартир были эвакуированы пять человек, в том числе шестилетний ребенок.

Ликвидацию возгорания объявили в 00:54. Огонь тушили восемь человек и две единицы техники. Причины пожара установят сотрудники отдела деятельности и профилактической работы Приозерского района.

12 октября произошел пожар в бизнес-центре «Троицкий» в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась вентиляция.

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