МИД Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером республики

Россия была и остается главным стратегическим партнером Киргизии. Об этом в среду, 14 октября, ТАСС сообщил назначенный в этот же день министром иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев.

«Россия — наш основной стратегический партнер, и, конечно, наши отношения будут развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

По словам дипломата, Россия и дальше будет иметь то же значение для Бишкека.

Ранее в среду парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны.

Киргизию охватили массовые протесты, сопряженные с беспорядками, после парламентских выборов 4 октября. Избирательный барьер преодолели только четыре из 16 партий, участвовавших в выборах. Сторонники проигравших фракций вышли на улицы столицы республики. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Тогда действующий президент республики Соронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. Центризбирком республики отменил итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего в республике премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

В свою очередь, Жээнбеков 8 октября заявил, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Спустя два дня он выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, которого освободили из заключения в ходе митингов. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.