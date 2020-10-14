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Алиев призвал готовить азербайджанцев и армян к мирной жизни в Карабахе

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Необходимо готовить азербайджанский и армянский народы к совместной мирной жизни в Карабахе после конфликта. Об этом заявил 14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk.

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Он заверил, что Баку будет вкладывать инвестиции и помогать в реализации социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта, передает ТАСС.

Президент добавил, что введение миротворцев в зону конфликта возможно только с согласия Армении и Азербайджана.

«Отправка миротворцев в регион должна совершаться на основе одобрения двух государств — Армении и Азербайджана. Если какая-либо страна возражает, то, конечно, этого не произойдет. Другой вопрос заключается в том, что сегодня, когда мы говорим о миротворцах, речь идет о территории Азербайджана, все должны это понять. Речь идет о территории независимого Азербайджана», — сказал он.

Кроме того, в этом интервью Алиев пообещал, что Азербайджан прервет дипломатические отношениями со странами, которые поддержат и признают независимость Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что было бы правильно разместить российских военных наблюдателей на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, однако это решение должно быть согласовано Баку и Ереваном.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее они возложили друг на друга.

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