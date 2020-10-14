Украина думает о покупке российской вакцины

Глава Минздрава Украины не исключил закупок российской вакцины «Спутник V». Максим Степанов отметил, что препарат могут приобрести после того, как его одобрят специалисты Всемирной организации здравоохранения. О возможных поставках «Спутника V» на Украину первым заговорил политик Виктор Медведчук. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что его семья уже вакцинировалась российским препаратом.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции.