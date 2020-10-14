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Улицу Ленина отремонтируют в Благовещенске

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В Благовещенске (Амурская область) приступили к асфальтированию улицы Ленина от Пионерской до Шевченко. Об этом администрация города сообщает на своей странице в Instagram.

В среду, 14 октября, подрядная организацию начала устройство нижнего слоя асфальта. По словам представителя фирмы Алексея Дорошенко, в начале следующей недели будет уложен верхний слой покрытия, пишет Амурская Служба Новостей.

После этого дорожникам останется привести в порядок перекресток Шевченко–Ленина. Остальные участки уже готовы к сдаче в эксплуатацию.

В пресс-службе горадминистрации отмечают, что полностью завершить дорожные работы планируется 25 октября. Сроки были передвинуты на несколько дней из-за частых осадков и других проблем.

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