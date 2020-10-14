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Шесть домов вводят в Южно-Сахалинске для переселения из ветхого жилья

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В Южно-Сахалинске до конца 2020 года построят шесть домов для переселения из аварийного жилья. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Дома строят как на территории города, так и в селах городского округа. В общей сложности появится 321 квартира, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на городскую администрацию.

В частности, подходит к концу строительство трех домов на 60 квартир в 25-м микрорайоне города. До конца года в них переедут жители этого же микрорайона, дома которых признали непригодными для проживания. Туда же переберутся и семьи из дома на улице Украинской.

По словам главы проекта ООО «СК «Сфера» Евгения Сысоева, работы идут в соответствии с графиком. Сейчас оборудуют фасады. Готовность по внутренней отделке – около 70%. Квартиры строят под ключ. Дома должны ввести в эксплуатацию уже в ноябре.

Начальник управления жилищной политики Константин Мазаев, в свою очередь, сообщил, что в этом году из аварийного фонда переселили 76 семей. Переселение продолжится по мере готовности объектов.

В начале октября сообщалось, что в Южно-Сахалинске в новом микрорайоне Дальнего строится детский сад с бассейном. Это будет самое крупное дошкольное учреждение, построенное в городе за последние годы. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография».

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