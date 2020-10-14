Apple презентовала линейку iPhone 12

Компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone. Устройства были представлены в среду, 14 октября, на ежегодной презентации.

В новую линейку вошли модели iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Диагональ экранов составляет 6,1 дюйма; 5,4 дюйма; 6,1 дюйма и 6,5 дюйма соответственно.

Одной из отличительных черт 12-й модели стала возможность поддержки беспроводных сетей 5G.

Новая модель представлена в пяти цветах — черном, белом, красном, синем и зеленом.

По внешнему виду устройства напоминают четвертую и пятую модели смартфона с менее закругленными гранями. У новых iPhone есть двойная камера, а у версии Pro Max еще и третья — для телефотосъемки, пишет «Газета.ру».

Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 79 990 рублей, iPhone 12 Pro — от 99 990 рублей. Уменьшенную версию в России можно будет приобрести за 69 990 рублей, а Pro Max — за 109 990 рублей.

12 октября ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин допустил рост продаж iPhone 11 в России после выхода от Apple линейки смартфонов iPhone 12.