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Парламент Киргизии повторно рассмотрит новый состав кабмина

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Парламент Киргизии повторно рассмотрит новый состав кабинета министров. Заседание состоится в госрезиденции «Ала Арча». Президент вновь обсудить назначение премьером Садыра Жапарова. Сооронбай Жээнбеков призвал киргизских политиков решать спорные вопросы в рамках закона.

Ранее парламент одобрил введение режима чрезвычайного положения в Бишкеке. В столице введён комендантский час с 22:00 до 5:00. Первый указ о введении режима ЧП Жээнбеков подписал 9 октября. В течение трёх дней депутаты не могли собраться на заседание, чтобы утвердить данный указ главы государства, и он был подписан повторно.

В столице Киргизии ждут спецпредставителя генсека ООН. Беспорядки в городе начались после парламентских выборов. В центре Бишкека прошли столкновения сторонников различных оппозиционных сил. ЦИК республики признала итоги выборов недействительными.

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