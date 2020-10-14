Парламент Киргизии повторно рассмотрит новый состав кабмина

Парламент Киргизии повторно рассмотрит новый состав кабинета министров. Заседание состоится в госрезиденции «Ала Арча». Президент вновь обсудить назначение премьером Садыра Жапарова. Сооронбай Жээнбеков призвал киргизских политиков решать спорные вопросы в рамках закона.

Ранее парламент одобрил введение режима чрезвычайного положения в Бишкеке. В столице введён комендантский час с 22:00 до 5:00. Первый указ о введении режима ЧП Жээнбеков подписал 9 октября. В течение трёх дней депутаты не могли собраться на заседание, чтобы утвердить данный указ главы государства, и он был подписан повторно.

В столице Киргизии ждут спецпредставителя генсека ООН. Беспорядки в городе начались после парламентских выборов. В центре Бишкека прошли столкновения сторонников различных оппозиционных сил. ЦИК республики признала итоги выборов недействительными.