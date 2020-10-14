Мурашко рассказал о переходе на новую систему расчетов выплат медикам

В настоящее время готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медицинским работникам. Об этом в среду, 14 октября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он отметил, что новые принципы начисления денежных средств должны заработать уже с ноября.

Кроме того, министр рассказал, что все ранее запланированные выплаты для медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно.

«Все <...> средства стимулирующие перечисляются в регионы своевременно. Правительство держит этот вопрос на контроле», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

По данным Мурашко, с начала пандемии регионы получили из федерального бюджета почти 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Эти деньги были направлены, в частности, на перепрофилирование коечного фонда, стимулирующие выплаты медработникам и централизованные поставки машин скорой помощи.

С апреля по июнь медики, которые работают с пациентами с коронавирусом, получали специальную федеральную выплату. Выплаты для врачей составили 80 тыс. рублей, фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, младшего медперсонала — 25 тыс. рублей, врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тыс. рублей. Позже президент России Владимир Путин несколько раз продлевал действие этих выплат.

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