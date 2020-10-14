Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 октября
Облачная погода с прояснениями и 18 градусов тепла ожидаются в столице среду, 14 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем столбики термометров поднимутся до +16... +18 градусов, а к ночи температура воздуха опустится до +9.
Ветер восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, атмосферное давление — 749 мм ртутного столба.
На территории Московской области синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь.
Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура в среду в Москве приблизится к абсолютному рекорду и достигнет +19 градусов.