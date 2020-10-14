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Ограничения по COVID-19 продлили в ЕАО до 26 октября

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В ЕАО до 26 октября продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Постановление подписал губернатор Ростислав Гольдштейн. В автономии до конца года продлен обязательный масочный режим.

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При этом каждая шестая организация не ввела никаких мер защиты людей от коронавируса

Как поясняет ИА EAOMedia, продлены все действовавшие ранее ограничения – запрет на проведение массовых, спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий, изоляция для людей старше 65 лет. Кроме того, до 26 октября действует запрет на личные приемы граждан в правительстве региона.

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса поручил руководителям предприятий и организаций ЕАО перевести максимум сотрудников на удаленный режим. Поставлена задача разгрузить потоки людей в пиковые часы и сократить скопление людей в общественном транспорте.

В ЕАО зарегистрировано 1,290 тыс. случаев заражения, 19 пациентов с COVID-19 скончались. Коечный фонд для больных коронавирусом заполнен почти на 62%.

9 октября в ЕАО доставили 40 доз вакцины от коронавируса. В первую очередь прививки сделают медицинскому персоналу инфекционного госпиталя.

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