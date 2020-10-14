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Новые ограничения по коронавирусу вводят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае на этой неделе вводятся новые ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Меры обсудили на заседании регионального оперативного штаба по контролю за ситуацией с коронавирусом.

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Так, предлагается перевести на обязательный дистанционный режим работы всех беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Им предоставят двухнедельный электронный больничный лист с возможностью продления.

Кроме того, вводится обязательное тестирование граждан, вылетающих в северные районы края: Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский. Минимум на месяц в регионе отменяются спортивные соревнования с участием команд и спортсменов из других регионов Дальневосточного федерального округа и России. Исключение – только чемпионат России по дзюдо, который запланирован на 7 ноября. Его организацию будет контролировать Роспотребнадзор.

В региональном управлении ведомства предложили отказаться от проведения мероприятий в закрытых помещениях и проработать вопрос об обязательном масочном режиме и соблюдении социальной дистанции, пишет ИА AmurMedia.

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявили 110 случаев новой коронавирусной инфекции. Прирост на неделю составил 646 эпизодов. Также врачи фиксируют и прирост заболеваний внебольничной пневмонией, 990 случаев за неделю.

В тоже время, специалисты отмечают улучшение ситуации с заболеваемостью ОРВИ среди школьников в октябре по сравнению с сентябрем.

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