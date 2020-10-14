Пожарные запустили флешмоб после слов Самбурской об их зарплатах

Российские пожарные запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #самбурскаянеогонь, в котором приглашают на свидание актрису Настасью Самбурскую.

Ранее артистка заявила, что никогда бы не вышла замуж за пожарного, так как у представителей этой профессии слишком низкая зарплата. По мнению Самбурской, никто им не мешает выбрать более прибыльную сферу деятельности.

«Ну что джентельмены! Погнали к samburskaya на свиданку? Выбираем самых красивых с караула, скидываемся по чирику с брата на дорожку и где наша не пропадала», — написали организаторы флешмоба.

Пожарные отметили, что «хромая коза» у них есть и отвага тоже, так что можно побороться за «счастьюшко» с актрисой.

При этом продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал Самбурскую. По его мнению, актриса просто никого не любит, потому что в противном случае ей было бы всё равно, пожарный ее спутник или дворник.

В феврале российский сенатор Валерий Рязанский пристыдил деятелей шоу-бизнеса, которые жалуются на низкие пенсии.