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СК возбудил дело по факту смерти подростка после драки в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка после драки на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 13 октября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном ГСУ СК России.

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Устанавливаются все обстоятельства гибели школьника.

ЧП произошло 13 октября во дворе жилого дома в районе Южное Бутово на улице Поляны. Как пишет НСН, московская прокуратура установила, что подросток ночью в квартире своей знакомой распивал спиртные напитки в компании приятелей. В дальнейшем у него возник конфликт с 17-летним собутыльником, после чего завязалась драка. По предварительным данным, он получил травму шеи и ссадины спины, пишет ТАСС.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся допросы родственников и представителей круга общения погибшего, пишет РИАМО.

12 октября сообщалось, что девочка-подросток в Ленинградской области впала в кому после отравления спиртом.

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