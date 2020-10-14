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Медик перечислил правила безопасной поездки на такси

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Доктор медицинских наук, профессор Владимир Таточенко назвал основные правила безопасной поездки на такси в условиях пандемии коронавируса. Об этом в среду, 14 октября, сообщило радио Sputnik.

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По словам специалиста, при поездке а такси следует быть в медицинской маске, а также не нужно садиться на переднее сиденье. Вместо этого лучше выбрать себе место на заднем сидении наискосок от водителя.

«Если вы таким образом 5–10 минут едете на такси в маске на заднем сиденье, то ничего страшного в этом нет», — приводит RT слова Таточенко.

Большинство машин такси обрабатывают антисептиком и другими дезинфицирующими жидкостями, однако делают это не после каждого пассажира. Эксперт подчеркнул, что прикасаться к ручкам и другим поверхностям автомобиля необходимо в перчатках. Также в автомобиле лучше открывать окна для вентиляции. Он напомнил, что делать это необходимо и дома, потому что «на свежем воздухе вряд ли сохранится вирус, он будет в помещении, где застоявшийся воздух».

В конце сентября в России предложили ввести ответственность агрегаторов такси и таксопарков за здоровье пассажиров. С такой инициативой к председателю комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгению Москвичеву обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

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