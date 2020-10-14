Производители джинсов посоветовали отказаться от их машинной стирки

Качественные джинсы лучше не стирать в стиральной машине, поскольку этот способ чистки разрушает материал и является «пустой тратой воды». Об этом сообщило издание The Independent.

Как рассказал гендиректор американской марки Levi’s Чип Берг, удалять загрязнения на своих брюках он предпочитает с помощью зубной щетки.

Сотрудники британской марки Hiut считают, что джинсы следует стирать не раньше, чем через полгода после покупки.

Представители других крупных производителей джинсов посоветовали вместо машинной стирки положить их на ночь в морозильную камеру. По их словам, это поможет избавиться от бактерий.

Среди других нестандартных способах счистки джинсов — оставить джинсы на открытом воздухе под солнцем или же применить спрей, который нейтрализует загрязнения и неприятный запах, отмечает телеканал «360».