Прямой эфир

Производители джинсов посоветовали отказаться от их машинной стирки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Качественные джинсы лучше не стирать в стиральной машине, поскольку этот способ чистки разрушает материал и является «пустой тратой воды». Об этом сообщило издание The Independent.

Как рассказал гендиректор американской марки Levi’s Чип Берг, удалять загрязнения на своих брюках он предпочитает с помощью зубной щетки.

Сотрудники британской марки Hiut считают, что джинсы следует стирать не раньше, чем через полгода после покупки.

Представители других крупных производителей джинсов посоветовали вместо машинной стирки положить их на ночь в морозильную камеру. По их словам, это поможет избавиться от бактерий.

Среди других нестандартных способах счистки джинсов — оставить джинсы на открытом воздухе под солнцем или же применить спрей, который нейтрализует загрязнения и неприятный запах, отмечает телеканал «360».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020