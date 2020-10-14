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Новый российский «самолет Судного дня» построят на базе Ил-96-400М

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Воздушные пункты управления войсками, известные также как «самолеты Судного дня», перенесут с Ил-80 на Ил-96-400М, пишет 14 октября ТАСС со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли.

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По данным агентства, замена значительно увеличит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками.

Прозвище «самолеты Судного дня» воздушные пункты управления войсками получили в США. Американцы полагали, что именно их Россия задействует в случае ядерной войны, если наземные пункты будут уничтожены.

В США функции таких пунктов осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

8 октября «Известия» писали, что воздушно-космические силы России получат «стаю» беспилотных истребителей. В ближайшие два года построят еще три тяжелых БЛА С-70 «Охотник».

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