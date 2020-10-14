Жительнице Подольска вынесли приговор за нанесение смертельных травм приемному сыну

В Московской области женщину приговорили к 10 годам колонии общего режима за причинение смертельных травм ребенку, который находился под ее опекой. Об этом в четверг, 13 октября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК России по региону.

Жительницу Подольска признали виновной в причинении смертельных травм и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следователи установили, что женщина в период с февраля 2018 года по 29 января 2019 года, зная о наличии у опекаемого ею трехлетнего мальчика заболеваний, в том числе ЦНС, нецензурно ругала его и жестоко с ним обращалась. В частности, она неоднократно била ребенка руками по различным частям тела, в том числе по голове. После очередного избиения 29 января 2019 года мальчика госпитализировали, где он скончался 4 февраля 2019 года от полученных травм.

Обвиняемая свою вину не признавала, поэтому расследование было сложным. Женщина тогда путалась в показаниях, сначала уверяла, что ребенок упал в ванной, затем говорила, что всему виной приступ эпилепсии, пишет РЕН ТВ. Следователи СК допросили не меньше 68 свидетелей, часть из которых в Самарской области. Также было проведено восемь судебных экспертиз.

Известно, что женщина была опекуном еще троих приемных детей. Она нигде не работала, жила только на пособия.