Эксперты рассказали о способе распознать телефонный звонок от мошенников

Специалисты Банка России совместно с правоохранителями разработали памятку о том, как вычислить телефонный звонок от мошенников. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области со ссылкой на главное управление региональной безопасности во вторник, 13 октября.

Прежде всего, россиянам напомнили, что настоящий сотрудник банка не будет спрашивать PIN-код, код из SMS, номер банковской карты или CVC-код, написанный с оборотной стороны банковской карты.

Кроме того, мошенника можно распознать в абоненте, который пытается вызвать чувство страха, обещает легкие деньги и не дает времени посоветоваться с родными.

В случае поступления такого звонка эксперты рекомендуют немедленно повесить трубку. При желании можно позвонить в банк и убедиться в сохранности счетов. Обратных звонков по номеру, с которого поступил сомнительный вызов, совершать не следует, а телефон банка лучше набрать вручную.

Если со счета были несанкционированно переведены деньги, то банк имеет право приостановить эту операцию на срок до двух суток, пишет РИАМО. О подобной ситуации банк предупредит клиента по телефону, SMS или отправит push-уведомление в мобильном приложении. Если клиент подтвердит операцию, ее разблокируют. Если банк не сможет связаться с клиентом, ее разблокируют через два дня.

Если владелец карты сам сообщил данные счета, то банк не должен компенсировать украденные средства.

12 октября сообщалось, что житель Москвы перевел мошенникам почти 4 млн рублей. Злоумышленники по телефону представились мужчине сотрудниками банка.