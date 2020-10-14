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Эксперты рассказали о способе распознать телефонный звонок от мошенников

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Специалисты Банка России совместно с правоохранителями разработали памятку о том, как вычислить телефонный звонок от мошенников. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области со ссылкой на главное управление региональной безопасности во вторник, 13 октября.

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Прежде всего, россиянам напомнили, что настоящий сотрудник банка не будет спрашивать PIN-код, код из SMS, номер банковской карты или CVC-код, написанный с оборотной стороны банковской карты.

Кроме того, мошенника можно распознать в абоненте, который пытается вызвать чувство страха, обещает легкие деньги и не дает времени посоветоваться с родными.

В случае поступления такого звонка эксперты рекомендуют немедленно повесить трубку. При желании можно позвонить в банк и убедиться в сохранности счетов. Обратных звонков по номеру, с которого поступил сомнительный вызов, совершать не следует, а телефон банка лучше набрать вручную.

Если со счета были несанкционированно переведены деньги, то банк имеет право приостановить эту операцию на срок до двух суток, пишет РИАМО. О подобной ситуации банк предупредит клиента по телефону, SMS или отправит push-уведомление в мобильном приложении. Если клиент подтвердит операцию, ее разблокируют. Если банк не сможет связаться с клиентом, ее разблокируют через два дня.

Если владелец карты сам сообщил данные счета, то банк не должен компенсировать украденные средства.

12 октября сообщалось, что житель Москвы перевел мошенникам почти 4 млн рублей. Злоумышленники по телефону представились мужчине сотрудниками банка.

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