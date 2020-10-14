Facebook запретил публикацию постов с призывами к отказу от вакцинации

Социальная сеть Facebook запретила публикацию на своей платформе агитаций к отказу от прививок. Об этом 13 октября сообщается на сайте компании.

Кроме того, соцсеть намерена запустить информационную кампанию о вакцинации, включающую в себя дополнительный контент по теме прививок.

При этом посты с критикой законодательства государств в отношении вакцин, в том числе от COVID-19, не будут заблокированы.

«Наша цель — помочь сообщениям о безопасности и эффективности вакцин добраться до широкой группы людей, одновременно запрещая рекламу с дезинформацией, которая может нанести вред усилиям в области общественного здравоохранения», — сказано в заявлении.

Накануне Facebook запретила публикацию постов, в которых содержится отрицание холокоста. Как рассказали в компании, данное решение принято в свете последних исследований, которые подтвердили рост антисемитизма в мире и «тревожный уровень невежества» в отношении холокоста, особенно среди молодежи.