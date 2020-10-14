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В Нидерландах рассмотрят вопрос эвтаназии для неизлечимо больных детей

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Правительство Нидерландов рассмотрит возможность разрешить проведение эвтаназии неизлечимо больным детям в возрасте от 1 до 12 лет. Об этом 13 октября сообщает издание National Review.

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С подобной инициативой выступил министр здравоохранения страны Уго де Йонге. Предполагается, что этой мере будут подвергаться только неизлечимо больные дети, которые испытывают физические страдания. По его словам, процедуре могут подвергнуться примерно 5-10 таких пациентов в год.

На данный момент в стране эвтаназия легализована для лиц старше 12 лет, а также при определенных обстоятельствах для младенцев до одного года.

В отношении же детей от 1 до 12 лет в Нидерландах в настоящее время разрешена только паллиативная помощь, однако исследование, проведенное в ряде больниц, показало, что дети могут страдать в ожидании смерти.

В апреле Верховный суд Нидерландов постановил, что врачи могут проводить эвтаназию пациентов с прогрессирующей деменцией, если те ранее сделали письменное заявление.

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