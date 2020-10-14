В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

Центробанк рассматривает возможность выпуска в России цифрового рубля с целью повысить конкурентоспособность отечественной экономики. 13 октября регулятор представил доклад, согласно которому так называемый цифровой рубль станет дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными.

Предполагается, что появится такая система расчетов уже 2021 году.

Цифровой рубль можно будет использовать для онлайн- платежей, а также в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету. В ЦБ указали, что цифровой рубль повысит устойчивость платежной системы России, но для его оборота понадобится дополнительная инфраструктура.

По мнению регулятора, цифровой рубль сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. При этом его использование приведет к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций.

В то время как наличные деньги имеют уникальный номер, а безналичные существуют в виде записей на счетах, цифровой рубль получит уникальный цифровой код, который при платеже будет перемещаться от одного пользователя другому.

Новый вид российской валюты будет эмитироваться Банком России. и сочетать в себе свойства наличных и безналичных рублей. Однако цифровой рубль - это не криптовалюта, которая не обладает единым эмитентом, гарантией защиты прав потребителей и подвержена серьезным колебаниям.

Вводиться в оборот такая валюта будет постепенно. Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в июле был принят закон о цифровых финансовых активах. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

12 октября в ЦБ оценили влияние ослабления рубля на инфляцию в России. Регулятор отметил, что колебания цен на различные группы товаров и услуг могут сохраняться в ближайшее время.