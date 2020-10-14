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Волонтеры возвращаются в ковидные корпуса

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Медучреждения по всей стране начали запрашивать помощь добровольцев в ковидных корпусах. Об этом «Известиям» сообщили во Всероссийском общественном движении (ВОД) «Волонтеры-медики».

На данный момент 3,5 тысячи волонтеров в рамках акции #МыВместе помогают врачам в 271 больнице. 419 добровольцев трудятся в красной зоне, причем некоторые из них — еще с первой волны.

— Во время первой волны в медицинских учреждениях помогали 7,5 тысяч волонтеров, — уточнил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

В больницах, в основном, оказывают поддержку в первую очередь те, кто имеет медицинское образование — это позволяет им проводить медицинские манипуляции, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Второй призыв: волонтеры возвращаются в коронавирусные корпуса

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