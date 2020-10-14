Помпео прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека

Госсекретарь США Майк Помпео 13 октября назвал правильным выход страны из Совета ООН по правам человека после того, как Россию и ряд других стран избрали в состав органа.

«Избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения США выйти из совета в 2018 году и использовать другие возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — написал он в Twitter.

По словам главы американской дипломатии, Штаты в рамках Генассамблеи ООН «выявили и наказали нарушителей прав человека в Синьцзяне, Мьянме, Иране и других странах».

О том, что Россию избрали в Совет ООН по правам человека, стало известно ранее во вторник. Помимо РФ в совет были избраны Боливия, Великобритания, Китай, Кот-д’Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина и Франция. Все эти страны избраны в совет на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года.

Совет по правам человека (СПЧ) ООН учредили в марте 2006 года. Срок полномочий каждого его члена составляет три года, и ни один из них не может занимать пост дольше двух сроков подряд. Россия по итогам голосования в 2016 году не попала в состав органа. До этого страна являлась членом совета с начала 2014 по конец 2016 года.