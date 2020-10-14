Прямой эфир

Помпео прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Майк Помпео 13 октября назвал правильным выход страны из Совета ООН по правам человека после того, как Россию и ряд других стран избрали в состав органа.

Гарантийный закон: Путин подчеркнул важность соблюдения прав человека
Президент провел традиционную встречу с представителями Конституционного суда

«Избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения США выйти из совета в 2018 году и использовать другие возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — написал он в Twitter.

По словам главы американской дипломатии, Штаты в рамках Генассамблеи ООН «выявили и наказали нарушителей прав человека в Синьцзяне, Мьянме, Иране и других странах».

О том, что Россию избрали в Совет ООН по правам человека, стало известно ранее во вторник. Помимо РФ в совет были избраны Боливия, Великобритания, Китай, Кот-д’Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина и Франция. Все эти страны избраны в совет на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года.

Совет по правам человека (СПЧ) ООН учредили в марте 2006 года. Срок полномочий каждого его члена составляет три года, и ни один из них не может занимать пост дольше двух сроков подряд. Россия по итогам голосования в 2016 году не попала в состав органа. До этого страна являлась членом совета с начала 2014 по конец 2016 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020