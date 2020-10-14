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Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

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В среду, 14 октября, православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Праздник установлен на Руси в XII веке. Согласно Библии, во время осады Константинополя Пресвятая Дева Мария во Влахернском храме покрыла своим омофором — покрывалом — собравшихся в храме. Это было воспринято как символ покровительства Богородицы.

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, праздник Покрова важен для верующих в России, так как образ покрова является в каком-то смысле частью национального самосознания.

«Мы прошли тяжелейшими путями нашей национальной истории. Несколько раз мы были на волоске от гибели как народ, как страна, и всякий раз избавление приходило как Божие чудо», — цитирует патриарха «РИА Новости».

Предстоятель также выразил уверенность, что благодаря вере и молитвам над Отечеством и дальше будет пребывать покров Пресвятой Богородицы, дающий надежду на победу, на сохранение самих себя.

8 октября патриарх Кирилл назвал пандемию COVID-19, возможно, «последним звонком» для человечества, который призывает людей обратиться к духовной жизни.

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