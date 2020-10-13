Ремонт улицы Новикова стартовал в Балаклаве

В Балаклаве (Севастополь) начался ремонт дороги на улице Новикова. Новое покрытие уложат от улицы Ракетной до улицы Мира, сообщает пресс-служба правительства города.

Как рассказал начальник отдела технического контроля ГБУ «Севавтодор» Николай Калягин, 12 октября сотрудники предприятия завершили фрезерования старого асфальта и приступили к устройству выравнивающего слоя. Общая площадь ремонтируемого участка составляет 9 тыс. кв. м, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В работах задействованы 28 человек и восемь единиц техники. Завершить ремонт планируется до конца года.

Ранее сообщалось, что в Севастополе к 1 ноября текущего года должны завершить строительство Камышового шоссе. Губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 2 сентября отметил, что это важнейшая объездная дорога в Севастополе.