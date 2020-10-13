Прямой эфир

Ремонт улицы Новикова стартовал в Балаклаве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Балаклаве (Севастополь) начался ремонт дороги на улице Новикова. Новое покрытие уложат от улицы Ракетной до улицы Мира, сообщает пресс-служба правительства города.

Как рассказал начальник отдела технического контроля ГБУ «Севавтодор» Николай Калягин, 12 октября сотрудники предприятия завершили фрезерования старого асфальта и приступили к устройству выравнивающего слоя. Общая площадь ремонтируемого участка составляет 9 тыс. кв. м, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В работах задействованы 28 человек и восемь единиц техники. Завершить ремонт планируется до конца года.

Ранее сообщалось, что в Севастополе к 1 ноября текущего года должны завершить строительство Камышового шоссе. Губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 2 сентября отметил, что это важнейшая объездная дорога в Севастополе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020