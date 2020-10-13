Таможенный терминал для экономзоны «Центр» спроектируют за 9 млн рублей

На территории особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области построят таможенный пост. Проект терминала разработают за 9 млн рублей, соответствующая информация следует из документов госзакупок.

Победителем аукциона стала воронежская компания ООО «ПроектИнжиниринг». Она должна спроектировать таможенный терминал за 60 дней с момента заключения договора, пишет ИА «Абирег».

Под объект определен участок площадью 1,9 га. Непосредственно строительством займется АО «Воронежская индустриальная корпорация».

На территории должны разместиться административное здание, автомобильный контрольно-пропускной пункт, а также КПП для прохода физических лиц, бокс досмотра на одно транспортное средство площадью не менее 300 кв. м, досмотровая площадка и другие объекты.

Ранее сообщалось, что в Самарской области началось строительство железнодорожной ветки к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти».