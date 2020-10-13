Прямой эфир

Таможенный терминал для экономзоны «Центр» спроектируют за 9 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области построят таможенный пост. Проект терминала разработают за 9 млн рублей, соответствующая информация следует из документов госзакупок.

Победителем аукциона стала воронежская компания ООО «ПроектИнжиниринг». Она должна спроектировать таможенный терминал за 60 дней с момента заключения договора, пишет ИА «Абирег».

Под объект определен участок площадью 1,9 га. Непосредственно строительством займется АО «Воронежская индустриальная корпорация».

На территории должны разместиться административное здание, автомобильный контрольно-пропускной пункт, а также КПП для прохода физических лиц, бокс досмотра на одно транспортное средство площадью не менее 300 кв. м, досмотровая площадка и другие объекты.

Ранее сообщалось, что в Самарской области началось строительство железнодорожной ветки к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020