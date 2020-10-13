Сотрудники ФСБ задержали главу отдела ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД полковника Анатолия Чернова и нескольких его подчиненных по подозрению в превышении полномочий. Об этом во вторник,13 октября, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, Чернов мог способствовать освобождению Владимира Базилевича — сына вице-спикера городской думы, задержанного за езду в нетрезвом виде.

Отмечается, что полковник отдал соответствующий приказ экипажу ДПС, и нарушителя отпустили. Чернов возглавляет городскую автоинспекцию с 2015 года.

6 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Смоленске и Пскове по подозрению в государственной измене российского военнослужащего и его приехавшего из Эстонии брата.