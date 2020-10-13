Поджигателю заводского цеха вынесли приговор в Саратовской области

В Саратовской области вынесли приговор жителю Балакова, который поджег цех завода. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Было установлено, что 6 апреля 47-летний мужчина поджег здание, в котором располагался цех по производству резинотехнических изделий. Сумма ущерба составила более 305 тыс. рублей, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года.

По данным прокуратуры, при вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, а также частичное возмещение ущерба.

В сентябре сообщалось, что в Воронеже мужчина из-за ссоры с женой посадил свою годовалую дочь в машину, облил ее бензином и поджег. Мать ребенка успела открыть дверцу и спасти дочь, которая получила ожоги первой степени.