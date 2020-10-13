Мурманские предприятия экспортировали 125 тыс. т рыбы и морепродуктов

Предприятия Мурманской области за девять месяцев 2020 года отправили на экспорт 125 тыс. т рыбы и морепродуктов. Контроль осуществляли инспекторы Управления Россельхознадзора по региону, сообщается на сайте ведомства.

Большая часть продукции в количестве 107 тыс. т направлена в страны Евросоюза. Остальную рыбу экспортировали в Китай, США, Нигерию, Японию, Фарерские острова, пишет ИА «Би-порт».

Инспекторы Россельхознадзора досмотрели 1979 партий для проверки соответствия. За рубеж отправляли пикшу, треску и их филе, краба и креветку.

При контроле был выявлен ряд нарушений, из-за чего пришлось приостановить экспортную сертификацию восьми партий общим весом в 563 т.

6 октября в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка поделились прогнозом об объеме экспортных российских поставок мяса птицы. Он может увеличиться на 45% — с 210 тыс. т в 2019 году до более чем 300 тыс. т по итогам 2020 года.