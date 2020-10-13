Прямой эфир

Мурманские предприятия экспортировали 125 тыс. т рыбы и морепродуктов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприятия Мурманской области за девять месяцев 2020 года отправили на экспорт 125 тыс. т рыбы и морепродуктов. Контроль осуществляли инспекторы Управления Россельхознадзора по региону, сообщается на сайте ведомства.

Био с добавкой: экспорт органики из России остановили
Производители не могут исполнить требования Россельхознадзора

Большая часть продукции в количестве 107 тыс. т направлена в страны Евросоюза. Остальную рыбу экспортировали в Китай, США, Нигерию, Японию, Фарерские острова, пишет ИА «Би-порт».

Инспекторы Россельхознадзора досмотрели 1979 партий для проверки соответствия. За рубеж отправляли пикшу, треску и их филе, краба и креветку.

При контроле был выявлен ряд нарушений, из-за чего пришлось приостановить экспортную сертификацию восьми партий общим весом в 563 т.

6 октября в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка поделились прогнозом об объеме экспортных российских поставок мяса птицы. Он может увеличиться на 45% — с 210 тыс. т в 2019 году до более чем 300 тыс. т по итогам 2020 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020