Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом не привлекался к уголовной ответственности

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области Даниил Монахов ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Об этом 13 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«В рамках рассмотрения заявлений о выдаче разрешительных документов [на оружие] были проведены проверки на наличие судимости и фактов привлечения к административной ответственности. По результатам проверки было установлено, что Монахов к уголовной и административной ответственности не привлекался», — рассказали агентству.

Ранее во вторник в региональном управлении Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства не могли допустить халатности при выдаче разрешения на оружие 18-летнему подозреваемому в убийстве трех человек в поселке под Нижним Новгородом Даниилу Монахову.

В этот же день на сайте областного Следственного управления Следственного комитета России появилась информация о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц при выдаче разрешения на ношение огнестрельного оружия подозреваемому.

Нападение произошло накануне в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. По предварительной версии, подозреваемый поссорился с бабушкой, после чего выстрелил в пенсионерку, ее соседа, а затем открыл огонь по людям на автобусной остановке.

Жертвами стрельбы стали три человека. Еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Женщине провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.