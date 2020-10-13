Фундамент детской больницы в Твери возведут до конца года

В Твери продолжается строительство детской областной клинической больницы. До конца года подрядчик намерен возвести фундамент будущего здания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас на стройплощадке ведется контрольное испытание свай нагрузками и разработка котлована. На участке задействованы 13 единиц техники, в том числе установки водопонижения, уточняют «Тверские ведомости».

После готовности фундамента генподрядчик начнет возводить основные конструкции. Полностью завершить строительство планируется за три года.

Госконтракт на строительство новой высокотехнологичной детской областной клинической больницы правительство тверского региона и госкорпорация «Ростех» подписали 15 июня, тогда же губернатор Игорь Руденя и глава «Ростеха» Сергей Чемезов заложили первый камень на месте будущего объекта.

Медцентр на 420 коек будет состоять из двух шестиэтажных корпусов. В них обустроят 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, отделение патологии новорожденных, отделения реанимации и хирургии для младенцев.