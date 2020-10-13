В Армении сообщили о боях в Карабахе в течение дня

Вооруженные силы Азербайджана начали наступление по трем-четырем направлениям в Нагорном Карабахе, бои на всей линии соприкосновения шли в течение всего дня. Об этом во вторник, 13 октября, на брифинге сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на северном направлении. Пожалуй, один из самых тяжелых боев этой войны», — цитирует его ТАСС.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

После этого минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих армии региона.

Вечером 10 октября генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района.

Конфликт между Баку и Ереваном в Карабахе обострился 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения, возлагая ответственность за обострение ситуации друг на друга.