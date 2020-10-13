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В Армении сообщили о боях в Карабахе в течение дня

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Вооруженные силы Азербайджана начали наступление по трем-четырем направлениям в Нагорном Карабахе, бои на всей линии соприкосновения шли в течение всего дня. Об этом во вторник, 13 октября, на брифинге сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на северном направлении. Пожалуй, один из самых тяжелых боев этой войны», — цитирует его ТАСС.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

После этого минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих армии региона.

Вечером 10 октября генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района.

Конфликт между Баку и Ереваном в Карабахе обострился 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения, возлагая ответственность за обострение ситуации друг на друга.

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