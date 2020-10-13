Обвинение топ-менеджеров «СберСтрахования» в изнасилованиях назвали подделкой

История с обвинением топ-менеджеров ООО СК «Сбербанк страхование жизни» («СберСтрахование») в изнасиловании похожа на информационный вброс, так как имеет все признаки фейк-ньюс. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой сразу на несколько информированных источников.

О том, что женщина обвинила руководство организации в групповом изнасиловании, стало известно ранее в этот же день. По словам потерпевшей, генеральный директор компании Алексей Леоненко, финансовый директор Александр Жуков и исполнительный директор Дмитрий Горшков надругались над ней в декабре 2019 года на новогоднем корпоративе в одном из рабочих кабинетов.

Как сообщал телеканал, в настоящее время проводится доследственная проверка по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В свою очередь в компании данную информацию опровергли, подчеркнув, что упомянутые сотрудники готовят судебные иски о защите чести и достоинства, а также обращение в правоохранительные органы.

Как сообщили собеседники телеканала, следователям, проводящим проверку, пока не удалось найти саму предполагаемую жертву сексуального насилия и провести с ней беседу. Как отмечает источник РЕН ТВ, в том, что заявление подала именно та женщина, именем которой оно было подписано, есть большие сомнения.

Оказалось, что заявление было подано в Следственный комитет через интернет-приемную ведомства. Такие обращения в ведомстве обязаны зарегистрировать и направить для проведения проверки или в территориальный следственный отдел, или в отдел МВД.

Обычно фейковые обращения быстро вычисляются, но в этом случае обращение было подано трижды, причем каждый раз из разных городов — Севастополя, Анапы и Томска. Это как раз и считается одним из признаков того, что обращение является информационным вбросом, а его авторы надеялись, что информация попадет в СМИ.

Все заявления были составлены от лица одного и того же человека. Как выяснил телеканал, женщина с такими данными зарегистрирована в соцсетях, и местом ее работы указана компания «Сбербанк страхование жизни». Уточняется, что в понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация, что автором заявления якобы является одна из сотрудниц этой же компании, которая, подделав почту коллеги, таким образом решила отомстить ей.

Если данные о фейковом происхождении заявлений подтвердятся, то правоохранителям придется заниматься поиском их автора, чтобы наказать его за ложный донос.

Примечательно, что в сентябре текущего года СМИ сообщали о возможном увольнении Леоненко. Причина увольнения не указывалась. В компании информацию о скором увольнении Леоненко тогда назвали слухами.