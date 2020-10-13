Росгвардия опровергла халатность с разрешением на оружие стрелявшему под Нижним Новгородом

Сотрудники Росгвардии не могли допустить халатности при выдаче разрешения на оружие 18-летнему подозреваемому в убийстве трех человек в поселке под Нижним Новгородом. Об этом во вторник, 13 октября, заявили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Ранее в этот же день на сайте областного Следственного управления Следственного комитета России появилась информация о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц при выдаче разрешения на ношение огнестрельного оружия подозреваемому Данииле Монахову.

Следователи установили, что в феврале прошлого года, когда юноша еще учился в школе, один из педагогов заметил негативное содержание его страницы в социальной сети, указывающее на приверженность к деструктивным течениям. Как оказалось, по поводу своего депрессивного состояния молодой человек наблюдался у врача. Несмотря на это, подозреваемый получил разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.

«Это, видимо, какая-то ошибка. Потому что весь необходимый пакет документов имелся в наличии, иначе бы он просто не получил разрешения... Он полностью на законных основаниях получил разрешение», — цитирует «РИА Новости» заявление пресс-службы.

Собеседница агентства подчеркнула, что справку установленного образца выдает медицинская организация, а в ведомстве не занимаются рассмотрением диагнозов.

«Мы не рассматриваем диагнозы. Люди, которые приходят получать разрешение [на оружие], нам предоставляют справку установленного образца», — ответила она на вопрос, не могла ли какая-то болезнь подозреваемого препятствовать получению им разрешения на оружие.

Нападение произошло накануне в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. По предварительной версии, подозреваемый поссорился с бабушкой, после чего выстрелил в пенсионерку, ее соседа, а затем открыл огонь по людям на автобусной остановке.

Жертвами стрельбы стали три человека. Еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Женщине провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Тело самого стрелка обнаружили утром 13 октября в лесополосе. По предварительным данным, он покончил с собой. Юноше проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).