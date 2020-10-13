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Три поправки внесут в законопроект о земле в Башкирии

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В Башкирии планируют внести три поправки в законопроект о земле, согласно которому участки переходят из ведения муниципалитетов в полномочия минземимущества республики. С соответствующим предложением выступило госсобрание республики.

Поправки предполагают, что муниципальный контроль будет сохранен за муниципалитетами. минземимущество при предоставлении участка будет учитывать мнение муниципального образования, пишет «МедиаКорСеть».

«То есть будет работать принцип двойного ключа, что позволит учесть все особенности положения дел на местах и исключить возможные спорные ситуации», — объяснил председатель Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов.

Еще одна поправка касается периода действия закона. Теперь перераспределение полномочий по предоставлению земли будет действовать пять лет. По словам Ишмухаметова, этот срок достаточный для отладки всех механизмов нового порядка и оценки его действия.

Как отмечает «МедиаКорСеть», законопроект о земле вызвал большой резонанс в СМИ и обществе. Против закона было собрано 12 тыс. подписей. Позже в госсобрании приняли решение создать комиссию по данному законопроекту.

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