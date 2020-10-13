Специалисты ликвидировали загрязнение на Москве-реке в центре столицы

Специалисты завершили работы по ликвидации загрязнения участка Москвы-реки у Москворецкой набережной. Об этом во вторник, 13 октября, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

«Работы на реке по ликвидации последствий загрязнения завершены», ― рассказал он агентству.

Неизвестную жидкость зеленого цвета в Москве-реке обнаружили накануне. Предположительно, вода попала в реку из канализации. На место были отправлены сотрудники «Мосводостока».

Там подтвердили сообщения о попадании жидкости в реку, однако не уточнили причины произошедшего.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщал, что зеленая вода, вытекающая в Москву-реку, могла быть с примесью красителя.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту инцидента. Отмечалось, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. Также проверку инициировал Следственный комитет России.