Газзаев прокомментировал выход молодежной сборной России на Евро-2021

Бывший главный тренер футбольной сборной России Валерий Газзаев во вторник, 13 октября, прокомментировал выход в финальную стадию чемпионата Европы – 2021 российской молодежной сборной по футболу.

«Это большое достижение, все-таки не так часто наша молодежная сборная попадает на такие крупные турниры, как Евро и чемпионаты мира <…> Будем надеяться на успешное выступление на молодежном чемпионате Европы. Эта молодежная сборная — будущее нашей национальной», ― сказал он газете «Спорт-Экспресс».

Также Газзаев добавил, что команда должна ставить перед собой самые амбициозные задачи и руководствоваться принципом «вижу цель, не вижу препятствий».

Ранее в этот день президент Российского футбольного союза Александр Дюков поздравил молодежную сборную с выходом на Евро-2021.

13 октября стало известно, что молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию со счетом 1:4 и вышла в финальную стадию чемпионата Европы – 2021 (U-21).

Команда набрала 23 очка в 10 играх отборочного турнира, обеспечив себе первое место в квалификационной группе. Финальная стадия молодежного чемпионата Европы пройдет в июне 2021 года в Венгрии и Словении.

В прошлый раз российская молодежка принимала участие в континентальном первенстве в 2013 году. Тогда футболисты заняли последнее место в группе, проиграв Испании, Нидерландам и Германии.