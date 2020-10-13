Обсуждение закона о суррогатном материнстве переросло в перепалку

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 13 октября, прошла пресс-конференция на тему «Суррогатное материнство. Кого должен защитить закон?», в ходе которой эксперты разошлись во мнениях по данному вопросу, а местами дискуссия перерастала в перепалку.

Так, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что суррогатное материнство нравственно недопустимо. Он полагает, что за суррогатным материнством кроется эксплуатация малообеспеченных женщин.

«Тут звучала такая мысль, что поскольку это женщина делает выбор стать суррогатной матерью за деньги добровольно, то следует этот выбор уважать. Свобода выбора носит если не абсолютный, то очень широкий характер. Но мы должны иметь в виду, что и законодательство, и нравственные нормы предполагают ограничения такой свободы», — заявил он. По его мнению, нужно создать удобные условия для женщин, чтобы они рожали своих детей, а не «на заказ».

Ему возразила заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Кирокора. Она привела пример, что некоторые люди не могут иметь детей. И если эта ситуация касается кого-то лично, то ответы на вопросы о суррогатном материнстве и необходимости иметь родного ребенка получаются противоположными.

Адвокат Александр Добровинский призвал не клеймить людей, которые обращаются к суррогатному материнству. Оно не несет вреда обществу, ни морально, ни этически, полагает юрист.

«Давайте оставим этих людей жить так, как они этого хотят, потому что в силу каких-то обстоятельств медицинских, как здесь было сказано, они не могут иметь детей», — сказал адвокат.

На сторону родителей, прибегающих к услугам суррогатных матерей, встала почетный член Российской ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина. Она рассказала, что на протяжении многих лет работает с программами лечения бесплодия методом суррогатного материнства. По ее словам, женщинам, готовым выносить чужого ребенка, надо «ставить памятник при жизни».

При этом суррогатных матерей идти на это вынуждают ужасные материальные условия. «Я всегда считала, что унижает нищета. Со слов господина Кипшидзе я услышала, что унижает способ решения проблемы нищеты — это как вообще?» — сказала она. По мнению Аншиной, обе стороны должны найти друг друга и решить свои проблемы.

Однако женщину прервал Кипшидзе. Он отметил, что в таком случае используется нищенское состояние людей, которые дают себя использовать в качестве суррогатной матери, не имея другого выбора.

«За все годы работы ни разу не было случая, чтобы хоть одна суррогатная мама страдала, что она должна отдать ребенка, эмоциональной связи между ними не устанавливается, это киношная точка зрения», — ответила Аншина.

В январе 2020 года в одной из квартир города Одинцово нашли тело младенца, рожденного суррогатной матерью. Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».

В рамках расследования были задержаны восемь человек, среди которых врачи и юристы, оформлявшие процедуру суррогатного материнства.

2 октября адвокат Мария Ярмуш рассказала «Известиям», в каких случаях появление детей у одиноких отцов может считать торговлей, а в каких нет.