Прямой эфир

Двое мужчин напали с ножом на подростка в Иваново

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иваново двое мужчин напали с ножом на 15-летнего подростка и ранили его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, во вторник, 13 октября.

Пустить в распыл: кто вооружается перцовыми аэрозолями
Баллончики со слезоточивым газом всё чаще мелькают в сводках о нападениях

По факту случившегося возбуждено уголовное дел о нанесении тяжкого вреда здоровью человека.

«Ножевое ранение было нанесено 15-летнему жителю областного центра у дома № 43 на проспекте Ленина в Иванове», — приводит ТАСС информацию ведомства.

Камеры наружного наблюдения запечатлели момент нападения. Полицейские уже изъяли необходимые для следствия записи. В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

11 октября в Башкирии мужчина напал на жену с ножом за отказ принять цветы и подарок, которые он купил, чтобы помириться с ней после расставания. 43-летнюю женщину экстренно госпитализировали.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020