Двое мужчин напали с ножом на подростка в Иваново

В Иваново двое мужчин напали с ножом на 15-летнего подростка и ранили его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, во вторник, 13 октября.

По факту случившегося возбуждено уголовное дел о нанесении тяжкого вреда здоровью человека.

«Ножевое ранение было нанесено 15-летнему жителю областного центра у дома № 43 на проспекте Ленина в Иванове», — приводит ТАСС информацию ведомства.

Камеры наружного наблюдения запечатлели момент нападения. Полицейские уже изъяли необходимые для следствия записи. В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

11 октября в Башкирии мужчина напал на жену с ножом за отказ принять цветы и подарок, которые он купил, чтобы помириться с ней после расставания. 43-летнюю женщину экстренно госпитализировали.